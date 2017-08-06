أثارت استقالة أنتوني ساكاراموش من منصبه كمدير للاتصالات في البيت الأبيض بعد عشر أيام فقط ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم بعد شنه هجوما فظا على عدد من كبار موظفي الإدارة الأمريكية.

ورغم أن فترة عمل كاراموش لم تتجاوز العشر أيام، فقد سبقه الكثيرين وشغلوا مناصب مهمة لمدة قصيرة.

وسنتناول في هذه السطور شخصيات شغلت مناصب مهمة لفترات قصيرة:

1- أقصر مدة لرئيس وزراء بريطانيا:

أصبح وليام بولتيني رئيسا لوزراء بريطانيا في عام 1746 لمدة 48 ساعة وسبع دقائق وأحد عشر ثانية حتى أدرك أنه ليس لديه الدعم الكامل لتشكيل حكومة.

في عام 1757، تخلى جيمس والدجراف عن منصبه بعد أربعة أيام فقط خوفا من الاصطدام مع صديقه الملك جورج الثاني.

أما جورج كانينج، فقد تولى المنصب عام 1827، لكنه توفي بسبب الالتهاب الرئوي بعد 119 يوما.

2- أقصر مدة لملكة جمال العالم:

أثارت الألمانية غابرييلا بروم جدلا واسعا بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال العالم في الثمانينات.

فبعد أن حصلت غابرييلا البالغة من العمر 18 عاما في ذلك الوقت على اللقب في عام 1980، استقالت بعد 10 ساعات فقط.

في البداية، قالت إن صديقها رفض مشاركتها في المسابقة، وبعد تسليم التاج، تبين أنها أجرت جلسة تصوير عارية.

3- أقصر مدة لمدير فريق لكرة قدم:

قد يبدو منصب سام ألاريس كمدير فني لإنجلترا في العام الماضي، والذي استمر مباراة واحدة فقط، أمرا عابرا.

لكن عمله لمدة 67 يوما أمرا مهما مقارنة بالمدرب ليروي روزنيور، المدير الفني لنادي توركي يونايتد، الذي استمر لعشرة دقائق فقط في عام 2007.

4- أقصر مدة لوزراء العالم:

اضطر الوزير ديفيد لاوس تقديم استقالته بعد 17 يوما فقط بعد أن كشفت صحيفة دايلي تلجراف تقاضيه أكثر من أربعين ألف جنيه أسترليني كنفقات غير مبررة.

وتلقى لاوس بصفته نائبا تعويضات عن استئجار غرف في منازل يملكها شريكه المثلي مما يشكل انتهاكا للقانون الذي يمنع البرلمانيين منذ 2006 من "استئجار منزل من زوج" أو شريك حياة، واعترف الوزير بأنه طلب طوال ثماني سنوات بين 2001 و2009 تعويضات -تصل إلى حدود 950 جنيها في الشهر حسب دايلي تلغراف- مقابل غرف استأجرها في منزلين يعودان لرفيق حياته جيمس لوندي، وبرر ذلك بأنه كان يريد الحفاظ على حياته الجنسية وعلاقته بلوندي سرا.

5- أقصر فترة حكم للملوك:

لا يوجد أشهر من الليدي جين جراي في هذه القائمة، حيث عرفت بملكة الأيام التسعة.

حكمت جين لمدة تسعة أيام فقط في عام 1553 بعد وفاة نجل شقيقها الملك الراحل هنري الثامن، وتم اقناع الملك الصغير إدوارد السادس وهو على فراش الموت بتسمية جين غراي خلفه.

ولم تستطع الملكة الجديدة الصمود لأكثر من تسعة أيام، حيث اقتحمت القوات الموالية لماري، البنت الكبرى للملك هنري، قصرها. وأخيرا تم القبض عليها ووضعت في السجن، إلا أنها كانت لا تزال تشكل خطرا على نظام الملكة "ماري تيودر" الكاثوليكي، فتقرر إعدامها. وأعدمتها ماري عام 1554 فقط بعد تسع أيام من استلام التاج.

6- أقصر مدة لرئيس الولايات المتحدة:

انتخب وليام هنري هاريسون في عام 1840 رئيسا تاسعا للولايات المتحدة، لكنه توفي بسبب الالتهاب الرئوي بعد 31 يوما من ولايته.

كان هاريسون قد ألقى أطول خطاب في تاريخ الولايات المتحدة لمدة ساعتين في طقس بارد دون معطف أو قبعة، ما أدى إلى مرضه.

7- أقصر مدة لبابا الفاتيكان:

كانت أقصر فترة في تاريخ البابوية من نصيب البابا أوربان السابع، الذي استمر في منصبه لمدة 13 يوما فقط حتى وفاته بالملاريا في عام 1590.

8- أقصر مدة عمل على الإطلاق:

قد تكون المذيعة إيما هولز الأنسب للحصول على هذا اللقب بعدما ترك عملها في وقت سابق من هذا العام بسبب جمالها ومظهرها الجيد.

وكشفت المذيعة أن مديرها في العمل في التليفزيون طلب منها مغادرة العمل، لأنه من المفترض أن تكون عارضة أزياء، وتلقت رسالة باستبعادها.