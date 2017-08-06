ظهرت سحابة غامضة على جسر جورج واشنطن في مدينة نيويورك في ساعات الصباح الباكرة، ما أدى إلى عرقلة كبيرة في الحركة المرورية على الجسر.

ويظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، سحابة متوهجة غطت عدداً من السيارات والشاحنات على الجسر الذي يربط حي مانهاتن بنيوجرسي.

وأوضحت السلطات المحلية في وقت لاحق بأن هذه الظاهرة الغريبة نجمت عن تسرب كميات كبيرة من الوقود من إحدى الشاحنات المتواجدة على الجسر.

ويذكر بأن الحادث وقع في حوالي الساعة السادسة وعشرين دقيقة صباح الثلاثاء، وتسبب في حدوث مشكلات في حركة المرور على الجسر المزدحم، حيث نمت سحابة صفراء اللون غطت مساحة كبيرة من الجسر، وأخفت داخلها العديد من السيارات التي كانت تعبر الجسر.

وقال جو بينتانجيلو مسؤول الإعلام العام في شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس، بأن حوالي 100 غالون من الوقود تسربت من الشاحنة وامتدت على مساحة كبيرة من الجسر.

وقد قامت السلطات المختصة بتنظيف الوقود المسكوب بعد وقت قصير من الحادث، وعادت حركة المرور إلى وضعها الطبيعي في وقت لاحق من ذلك الصباح، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.