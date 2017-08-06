من أكثر الأمور التي يخشاها البشر هو التقدم في العمر، وظهور التجاعيد، ولذلك تلجأ الفتيات والشباب إلى حقن البوتوكس وغيرها من الوسائل العلاجية الجديدة لإخفاء علامات التقدم في العمر ومسح خطوط الزمن من الوجه والبشرة، وعلى الرغم من ذلك نجد بعض التجاعيد تكسو الوجه.

وفي الجانب الآخر نجد بعض الحالات النادرة لرجال ونساء استطاعوا أن يهزموا الزمن ويحافظوا على شبابهم الدائم، بدون أي عمليات تجميلية، أو وسائل علاجية حديثة، ونقدم لكم مجموعة من الصور لأشهر الرجال والنساء الذين أثبتوا وجود الشباب الدائم، وأعلنوا تحديهم للزمن وانتصروا عليه بجمالهم الفائق وشبابهم الدائم.