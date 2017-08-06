نشر موقع "فيرال ميجا" المختص بمقاطع الفيديو المميزة والنادرة، لقطة فى منتهى الخطورة والطرافة فى نفس الوقت، حينما قرر دب بالغ "اقتحام" طاولة أحد الزبائن، وبدأ فى تناول طعامهما وهما فى صدمة كبيرة خوفًا من افتراسهما.

وتعود التفاصيل حينما قرر ثنائي روسي اقتناء دب منذ الكثير من الأعوام عندما كان صغيرًا، حتى أصبح دبًا بالغًا وضخمًا، والآن يبلغ من العمر 24 عامًا، ويزن من العمر 350 كيلوجرامًا، ويدعي "ستيفن".

وظهر "ستيفن" مستمتعًا للغاية بتناول "الكيكة" التى يفضلها، واحتسي بعض الشاي ليبدو وكأنه دب صغير يبلغ من العمر 5 سنوات فقط.