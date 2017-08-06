عُثر على آلاف الطيور والزواحف، وحيوانات أخرى، معظمها نافق داخل مخزن في مجمع صناعي بجنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية بعد تحقيق الشرطة في شكاوى من تصاعد رائحة كريهة.



وقال السارجنت جون مينكوك من إدارة الشرطة في مونتكلير الواقعة على بعد نحو 40 ميلا شرقي لوس أنجلوس: "وجدنا بالصدفة ما يبدو أنها عملية تكديس".

وتابع: "آلاف من الدجاج والطيور الداجنة والزواحف والأسماك وحيوانات نافقة.. ".

واستدعت الشرطة جمعية "إنلاند فالي هيومن" لمساعدة الحيوانات، التي قالت في بيان خطي إن عمالها أنقذوا أكثر من ألف طائر.

وأوضحت: "ما بين ألف وألفين كتكوت ودجاجة بالإضافة إلى 100 من الطيور الغريبة كانت محتجزة في ظروف مروعة".

وأضافت: "لم تكن هناك وسائل تهوية تُذكر.



لم يجد رجال الإنقاذ أي طعام أو ماء للطيور.



المخزن كان مغطى بالفضلات ومليئا بالقمامة "، وقال المسؤولون إنه يجري تقييم الطيور وسيتم إيجاد مأوى لها.

وقال مينكوك إنه يُشتبه بأن شخصا يقيم بشكل غير قانوني في المخزن، وكان هذا الشخص قد اعتُقل في الأسبوع الماضي بسبب اتهامات ليس لها صلة بهذه الواقعة، وهو موجود في السجن .

وأوضح أن المخزن كان مكدسا بصحف وأثاث وقمامة و"خردة" يملكها المشتبه به، الذي من المرجح أن يواجه تهمة التعامل بقسوة مع الحيوانات.