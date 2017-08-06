وقت تناول الشاي والفكاهة السوداء التي تدور حول مواضيع تعتبر عموما تابوهات أو أمورا «محرم الخوض فيها»، والطقس المتغير، هي في الغالب الأمور التي ترد على الذهن عند التفكير في بريطانيا. ولكن الفكرة الراسخة حول اعتبار بريطانيا أمة شاربي الشاي بدأت تتراجع بالنسبة للشباب.

حتى مع اللبن والسكر، ينظر الشباب بصورة متزايدة لشاي الإفطار التقليدي على أنه ممل، في حين يعتبر شاي الأعشاب والفواكه أكثر صحة. وعلى الرغم من أن شاربي الشاي مازالوا يمثلون أغلبية في بريطانيا، تشق القهوة طريقها سريعا بين المواطنين.

وقطاع الشاي على علم بصورته المتداعية، حيث إن معدل تناول الشاي يشهد تراجعا منذ فترة طويلة. وفي الفترة ما بين 1974 و2014، تراجع معدل ما تناوله البريطانيون من الشاي بأكثر من النصف، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية. وتشير أحدث الاستطلاعات إلى توجه مماثل. وفي نفس الوقت، يتجه البريطانيون بصورة أكبر لتناول القهوة. وبالنسبة للكثير من المواطنين، أصبح تناول كوب من القهوة في الطريق للعمل من الطقوس اليومية. وبمجرد وصولهم لمكاتبهم يبدأون في تناول الشاي، المشروبان ليسا متنافرين، ويقول باحثون في السوق إن الكثير من البريطانيين يتناولون المشروبين.

ولكن عندما يتعلق الامر بالشاي، فإن هناك فجوة متزايدة بين الاجيال. فالبريطانيون ممن يبلغون من العمر أكثر من 50 عاما يحبون تناول كوب من الشاي، وهو جزء يومى من حياتهم، وهم يتناولون من خمسة لستة أكواب في المتوسط يوميا.

«مبيعات الشاي الأخضر زادت بنسبة 39% في الفترة ما بين 2013 و2015». كما ارتفعت مبيعات شاي الأعشاب والفواكه. وأضاف كانيس «بالإضافة لذلك، يتناول الشباب المزيد من المياه».

ويتوقع المحللون استمرار تراجع مبيعات شاي الإفطار الانجليزي، مع تزايد استهلاك القهوة. وخلال العام الماضي، تم بيع 90 ألف طن من الشاي في بريطانيا، في حين تم بيع 78 ألف طن من القهوة، وذلك بحسب ما قالته شركة يورومونتر الدولية لأبحاث السوق.