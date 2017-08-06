نشر موقع "ويكلكس" الدولى المتخصص فى نشر الوثائق السرية والمهمة للغاية بين الدول، مجموعة وثائق كشفت أن "سي آي إيه" المخابرات الأمريكية تستخدم أداة "دومبو" عن طريق عملائها للسيطرة على كل كاميرات وميكروفونات الأجهزة الإلكترونية والتجسس على أصحابها.



حيث تقوم الأداة الجديدة بإخترقالاكاميرات والتحكم فيها تمامًا، والتى تتواف مع ويندوز "إكس بي" وحتى أخر إصدار من ويندوز، كما تخترق الكومبيوتر نفئه وتصل مباشرة إلى القرص الصلب وما يحتويه من بيانات.



لذلك حذر الموقع من ترك الكاميرا حرة الحركة حتى لاتتسبب فى مشاكل كثيرة لك، وعثر "ويكلكس" على 8761 وثيقة تحتوي بيانات لأشخاص مختلفين.



كما تستطيع الأداة الخبيثة تسجيل ما تشاهده على طريقة مقطع فيديو، وسهولة ربطها بالأجهزة اللاسلكية والأخري التى تعمل على الواى فاي أة البلوتوث حتي، وكانت مؤسسة "ويكلكس" قد تلقت بعض الرسائل الهامة من الأداة يخصوص هواتف أندرويد وآيفون، عانت من مشكلة الإختراق.