عثر علماء آثار أتراك على قلم برونزي يقدر عمره بنحو 1800 عام في مدينة أسوس الأثرية بولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا.



وتقع بقايا المدينة الأثرية في قضاء أيواجيك، حيث تتواصل فيها أعمال التنقيب برئاسة البروفيسور نور الدين أرصلان، رئيس قسم الآثار بجامعة 18 مارس في الولاية.



وفي تصريح للأناضول، قال أرصلان إنهم عثروا على العديد من القطع الأثرية الهامة في المدينة التي تمتاز بمسرحها الروماني، وأسوارها، وساحتها العامة.



ولفت إلى أنهم عثروا خلال حفريات العام الحالي على قلم برونزي يسمى في علم الآثار "ستيلوس".



وكشف أن القلم مدبب من طرف ومسطح من الطرف الآخر، وكان يستخدم في الكتابة على ألواح من شمع العسل.



ونوه أن الجزء المسطح كان يستعمل لتصحيح الأخطاء، ويقوم بوظيفة الممحاة الموجودة على أقلام الرصاص في عصرنا.



وأوضح أرصلان أن مثل هذه الأقلام كانت تستخدم من قبل الطلاب والتجار والأثرياء.



وأشار إلى أن الطلاب كانوا يكتبون على ألواح سيراميكية، والأثرياء منهم كانوا يتدربون على ألواح من شمع العسل.