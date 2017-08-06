كشفت وسائل إعلام إسبانية عن "مفاجأة" فجرها لاعب ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، أثناء مثوله أمام المحكمة في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي، الاثنين.



وأكد راديو "كادينا سير"، الجمعة، أن رونالدو، المتهم بالتهرب من دفع ضرائب قيمتها 14.7 مليون يورو، قال للقاضية مونيكا غوميز فرير، إنه "يريد العودة إلى إنجلترا" حيث لم يواجه مشاكل مع الضرائب.



واعتبرت تقارير صحفية أن ما قاله أفضل لاعب كرة قدم في العالم، يفتح الباب أمام عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 8 مواسم قضاها في ريال مدريد.



وحسب "كادينا سير"، قال لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق: "في إنجلترا لم أواجه هذه المشاكل. لهذا أريد العودة إلى هناك"، وأضاف "الدون": "دائما ما أدفع ضرائبي، دائما. في إنجلتر وفي إسبانيا".



واعتبر رونالدو (32 عاما) نفسه "كتابا مفتوحا" أمام القضاء، وقال: "كما تعلمون، لا يمكنني إخفاء شيئ، سيكون سخيفا لو فعلت شيئا كهذا. ليس عليكم فعل أي شيئ سوى أن تكتبوا اسمي على غوغل وستعرفون عني كل شيئ. على سبيل المثال فإن مجلة فوربس تنشر

كل دخلي".



وتابع: "دفعت كل شيئ عام 2014، لا أفهم أي شيئ بهذا الخصوص. أثق بالمستشارين الخاصين بي لأنهم الأفضل. عندما يقولون لي: كريس كل شيئ على ما يرام، أصدقهم".



ويتهم الادعاء الإسباني رونالدو بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 14.7 مليون يورو، عن طريق استخدام هيكل تجاري لإخفاء دخله من بيع الحقوق الملكية لصوره في إسبانيا بين عامي 2011 و2014، وقد نفى اللاعب هذه المزاعم.



ويواجه رونالدو احتمال فرض غرامة كبيرة وحكم محتمل بالسجن، في حالة إدانته بتهمة إخفاء دخله.