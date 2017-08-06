عثر عالم الآثار الفرنسي فيليب ميليناند على بقايا لأقدم حلبة يونانية لسباق الخيل يطلق عليها اسم "لاكوردورى"، التي يرجع تاريخها إلى 2.600 عام، والتي كانت شاهدة على عصر "فوسين"، وأول المستعمرات اليونانية القديمة في بلاد الغال، فرنسا حاليا، خاصة في مدينة مارسيليا الفرنسية والتي عاش فيها يونانيو آسيا الصغرى والذين جاءوا من شواطئ تركيا 600 قبل الميلاد.



وكان عالم الآثار الفرنسي وفريقه البحثي قد أجروا عمليات التنقيب على مدار شهرين على مساحة 1.200 متر حتى توصلوا إلى هذه الحلبة.



جدير بالذكر أن وزيرة الثقافة الفرنسية قررت إقامة مائة مبنى إسكاني في هذه المنطقة مع الاحتفاظ بالجزء الذي تم إدراجه ضمن قائمة الآثار التاريخية.