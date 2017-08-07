أظهرت إحصاءات حديثة، إقبال اليابانيين بشكل منقطع النظير على عمليات تجميلية خاصة جدا، تميزهم عن باقي بلدان العالم الأخرى.

وبحسب ما نقل موفع "بزنس إنسايدر" عن الجمعية الدولية للجراحة التجميلية، فإن اليابانيين إلى جانب شعوب آسيوية أخرى، شكلوا أكثر من 20 في المئة ممن أجروا عمليات تجميلية بالجفون حول العالم، الذين وصل عددهم إلى 1.3 مليون مليون.

وزاد إقبال الآسيويين على عمليات الجفون التجميلية، خلال العقود الماضية، من خلال تحويل الجفون التي تعرف بـ"الواحدة" إلى جفون مزدوجة على غرار الأوروبيين.

وأوضح الدكتور المختص في الجراحة التجميلية، دانييل مامان، أن كثيرا من الآسيويين يريدون مظهرا قوقازيا لأعينهم، ويرغبون في رؤية ثني وتجعيد في جفن العين.

وينفي الجراح التجميلي، مينهوا نا، أن تكون عملية الجفون تشبها بالأوروبيين، فهو يرى أن الزبائن يبحثون فقط عن مظهر أجمل وأفضل لأعينهم، ولا يهمهم أن يبدو شبيهين ببعض الجنسيات.

وساهم انتشار موسيقى البوب ببعض الدول، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، في زيادة الإقبال على العمليات التجميلية بالنظر إلى ما تخلقه صور المشاهير الأجانب من إغراء واتجاه إلى التقليد.