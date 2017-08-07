كان الشابان، عمران جاردي (25 عاما) وصديقه براساد راثود (21 عاما) على موعد مع الموت، بعد أن قفزا من أعالي شلالات أمبولي في الهند، مدفوعين بحالة الُسكر التي كانوا عليها.



يظهر مقطع الفيديو، جادري وراثود وهم يعبران الحواجز المعدنية بجانب شلالات أمبولي إلى المنطقة الخطرة، بينما يتعالى الصياح من زملائهم والمتواجدين بالمكان لحثهم على التوقف عن حماقتهما، لكن الصيحات راحت أدراج الرياح ليقفز الشابان إلى الهاوية.

ونشرت صحيفة "نيو إنديا إكسبريس" الهندية إعلانا عن فقدان الشابين في منطقة كافاليسد، ويعمل الشابان في مزرعة دواجن في جادينجلاج في ولاية مهاراشترا الهندية، وكان يقومان برحلة سياحية إلى أمبولي برفقة زملائهم.