طرحت شركة Foot Wear News سؤالاً مفاده: "هل العلامات التجارية للأحذية تغير أسعارها بناء على جنسك؟".

ويستشهد الموقع بالبيانات التي جمعتها Data Finiti والتي تبين أن العلامات التجارية للأحذية الراقية تميل إلى وضع أسعار أعلى للأحذية النسائية مقارنة بالرجالية.

على سبيل المثال، يبلغ سعر زوج من الأحذية من طراز Nike للنساء 80 دولاراً أميركياً مقارنةً بنحو 58 دولاراً أميركياً لأحذية الرجال.

ومن ثم، لسائل أن يسأل: هل يظهر كل ذلك، التسعير "الجنسي" والتمييز ضد المرأة؟ وهنا، يجب أن توضع بعض الأمور المتعلقة بالاقتصاد في الاعتبار، خاصةً أنها قد تفسر أسباب اختلاف أسعار السلع في هذه الأنواع من الدراسات الاستقصائية:

1- يمكن أن تكون هناك فروق في الإنتاج ببعض الحالات، فغالباً ما تكون ملابس الرجال وأحذيتهم موحدة مقارنةً بتلك التي تريدها المرأة وتشتريها.



2- بالنسبة للمنتجات التي تستهدف النساء، قد تشتري المرأة وحدات أقل من أي علامة تجارية معينة مقارنةً بالرجال (المنتجات التي تفضل فيها النساء الأصناف المتنوعة)؛ ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

3- يعتقد الخبير الاقتصادي تايلر كوين، أن المرأة تميل إلى المنتجات ذات النوعية والجودة العاليتين من المنتجات ذات القيمة المنخفضة.

في المقابل، يميل الرجال إلى إنفاق تكلفة أقل على مثل هذه المنتجات، في حين أنهم ينفقون مبالغ مرتفعة على المنتجات التي لا تفرّق بين الجنسين (على غرار السيارات، وأنظمة الصوت الإلكترونية وغيرها).

ونتيجةً لذلك، فإن هناك عوامل تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النسائية ومنها الأحذية عن تلك الموجَّهة للرجال في كثير من الأحيان.