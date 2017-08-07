ربما كانت هذه أغرب طريقة ليس لموكب زفاف عروسين، ولكن ربما لدخول السجن أيضاً، حيث تحقق الشرطة في كازاخستان في شريط يظهر مروحية تزف عروسين وهي تطير على بعد أقدام فوق سيارات على طريق سريع.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام محلية، أن الفيديو التقطه أحد مرافقي العروسين على طريق سريع في مدينة شيمكنت، جنوب كازاخستان.

وفيه تظهر مروحية وهي تحمل العروسين وتطير على بعد أقدام فوق سيارات موكب الزفاف على طريق سريع.

وعقب بث الفيديو، تعرض لانتقادات شديدة، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً، للتأكد من مدى خطورة المناورات التي قام بها قائد المروحية، عندما طار على ارتفاع شديد الانخفاض وكذلك الطيران ببطء فوق السيارات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشركة المؤجرة للمروحية، أن لديها تصريحًا لنقل العرائس في مواكب الزفاف، وتخشى أن الفيديو يلوث سمعة الشركة.

وقالت الشرطة: إنها لم تقم بتوقيف أي شخص حتى الآن، لكن التحقيقات مستمرة.