حقق مقطع فيديو 55 مليون مشاهدة منذ نشره عبر صفحة موقع “برايت سايد” عبر “فيس بوك”، ويعرض أفضل طرق إعادة استخدام التيشرتات القديمة.
1- يمكن حياكة قطع مربعة من التيشرتات معا على غطاء أكبر لاستخدامه كغطاء للنوم.
2- لتحويل التيشرت القديم إلى منشفة أرض أو ممسحة يتم قطعه إلى شرائح مطولة ثم تربط معا.
3- يستخدم كغطاء للعلب الكارتونية كمنزل للقطط.
4- لإزالة بقع العرق الصفراء من التيشرت القديم يمكن غسلها بمعجون الأسنان.
5- يمكن استخدام أقمشة التيشرتات المطاطة كرابطة للشعر.
6- يمكن تحويله أيضا إلى ربطة عنق.
7- تستغل الأقمشة غير المهترئة منه في صنع غطاء للوسادات.
8- يمكن تحويله لقطعة ملابس مفتوحة من الأمام.
9- أفضل طريقة لصنع حامل للمزهريات.