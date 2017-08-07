نشرت صحيفة "ديلي ميل" مجموعة من الصور ترجع إلى القرن الـ 19 توضح الحياة فى الهند بعصر الملكة فيكتوريا حاكمة بريطانيا آنذاك، وذلك بعد عرضها فى معرض للصور بلندن الذي قدم مجموعة مختارة للحياة بالقارة الهندية لمرور 70 عام من استقلال الهند من الاستعمار البريطاني.

وتظهر الصور، طبيعة حياة الهنود في ذلك العصر فى ظل الغزو الأوروبي للبلاد، علاوة على المناظر الطبيعية والخلابة واشكال المواطنين الهنود أصحاب الشوارب واللحى الطويلة والفن المعماري الإسلامي، مظهر الجنود الذين يحملون البنادق والسيوف والدروع ويضعون حلقان بإذنهم، علاوة على وضع مهراجا على ميزان لقياس مدى ثروته وثرائه آنذاك.