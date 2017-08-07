وجهت الشرطة في نيويورك تهمة القتل لرجل خمسيني، بعد أن أقدم على دهس حبيبته حتى الموت، بسبب خلاف بينهما حول التدخين.

وكان روبرت سافنتي (57 عاماً)، يتناول العشاء مع ليزا ميسلي (44 عاماً) في أحد المطاعم ليلة الثلاثاء الماضي، عندما دب خلاف بينهما، عندما أرادت ليز تدخين سيجارة.



وتقول الشرطة إن روبرت حاول قيادة سيارته مبتعداً، ليلقنها درساً حول مساوىء التدخين. إلا أن ليزا حاولت التشبث بالسيارة، قبل أن تسقط تحتها، وتتعرض لجروح قاتلة.

وأشارت التقارير المحلية، إلى أن روبرت وليزا كانا في مطعم "كاردون ميديتيرينيان" عندما دب الخلاف بينهما، حيث بدأ الأمر على شكل جدال حاد على طاولة الطعام، قبل أن ينتقلا إلى موقف السيارات، حيث دخل روبرت في سيارته من طراز تويوتا، وحاول الابتعاد عن المكان.

وحاولت ليزا جاهدة الدخول في السيارة، وراحت تجري إلى جانبها لبعض الوقت، على أمل أن تكلل مساعيها بالنجاح، لكن قدمها تعثرت، وانتهى بها الحال تحت عجلات السيارة، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت الشرطة إن روبرت لم يوقف السيارة، بل تابع القيادة، ليصعد بها فوق جسد حبيبته التي تجمعه بها علاقة حب منذ نحو 5 سنوات، وتركها على الأرض جثة هامدة، قبل أن يعثر عليها بعض المارّة.

وعاد روبرت إلى مكان الحادثة، بعد أن اتصل به صديقه صاحب المطعم ستيفن روزبلوث، ليخبره أن ليزا تعرضت لإصابات خطيرة، ولدى وصول المسعفين، حاولوا إنقاذ حياتها دون جدوى.

وأشار المحققون إلى أن روبرت كان في حالة غير مستقرة عندما وصل إلى المكان، وأظهر الفحص أنه كان تحت تأثير كمية كبيرة من الكحول، وبما يعادل ضعف الكمية القانونية. ووجهت له تهمة القتل غير المتعمد من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى القيادة تحت تأثير الكحول، والهرب من موقع الجريمة.