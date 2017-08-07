أجبر مزارعان بيض عاملًا اسود الجلوس داخل نعش لدفنه حيًا مهددين أيا بالحرق أن لم يفعل هذا الأمر، فيما كان العمل الأسود يتوسل إلى المزارعين بعدم دفنه حيًا بعد اتهامه بسرقة كابلات نحاس مزرعتهم الخاصة بأحد المناطق بجنوب أفريقيا.

ويظهر فيديو نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، مزارعان يجبرون شاب أسود على الدخول إلى النعش للغلق عليه مهددينه بالحرق من خلال سكب البنزين عليه وإشعال النيران فيه لمعاقبته على سرقتهما، إلا أن الشاب قام بأستجدائهم والتوسل إليهم ليتركه لكنهم أصروا على موقفه ولم يطلقوا سراحه بعد أن أضرحوا ضربًا بالعصا فى كافة أنحاء جسده.

فيما أفادت الصحيفة، بأنه تم إلقاء القبض على المزارعين بعد انتشار الفيديو الذي قاموا بتسجيله ونشره على مواقع التواصل لتتمكن دوائر الشرطة من التوصل إليهم والقبض عليهم وعرضه على المحكمة بتهمة الشروع فى القتل.

وذكرت الصحيفة بأن اعترف كل من ويليم اوستيزن وتيو جاكسون البالغ من العمر 29 عاما بأنهما مذنبان باختطاف واعتداء ومحاولة قتل وامتلاك سلاح ناري أمام محكمة فى جنوب افريقيا، وان هذا الحادث وقع العام الماضي فى مقاطعة مبومالانجا الشرقية.