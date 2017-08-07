أكدت وسائل إعلام روسية أن سكان العاصمة موسكو سيتمكنون من رؤية ظاهرة "القمر الدامي" أو ما تسمى بالقمر الدموي، في 7 أغسطس الجاري.

وفي البيان الصادر عن الموقع الرسمي لبلدية موسكو جاء: "في السابع من أغسطس 2017، سيتمكن سكان العاصمة من مشاهدة ظاهرة القمر الدامي الناجمة عن خسوف القمر، ما بين الساعة 20:24 و22:19. أوضح مراحل هذا الخسوف ستكون في تمام الساعة 21:20 عندما ستلقي الأرض بظلالها على القمر، حيث سيظهر الأخير بلون أحمر قان".

وأوضح البيان أن سلطات المدينة ستؤمن في هذا اليوم دخولا مجانيا لجميع الراغبين إلى مبنى القبة السماوية في المدينة التي ستفتح أبوابها للزوار ما بين الساعة 20:00 و23:00، حيث سيتمكنون هناك من رؤية هذه الظاهرة النادرة، كما سيتمكنون من مشاهدة حركة كوكبي زحل والمشتري.

ومن المعروف أن سطح القمر مظلم لا يضيء بذاته، بل إنّه عاكس لأشعة الشمس الساقطة عليه، فعند وصول الأشعة إلى سطح القمر يعكسها فتنكسر في الغلاف الجوي للأرض. وتخضع الألوان التي يحملها الضوء لعمليّة فلترة في الغلاف السميك قبل وصوله للأرض باستثناء اللون الأحمر، الذي ينعكس محولا القمر إلى اللون الأحمر القاني، أو البني الداكن.