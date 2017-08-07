قبل عدة أسابيع بيعت خمس لوحات تجريدية بغاليري ميامي، رسمت بواسطة فنان مجهول يطلق عليه «بيبلز» (الفقاعات)، وذلك بقيمة 3000 جنيه استرليني، وقد كانت الصدمة عندما اكتشف الجمهور أن هذه اللوحات قد رسمت بواسطة قرد مايكل جاكسون، الذي يعرف بالاسم نفسه «بيبلز».

وخلافا للشائعات لم يكن هذا القرد المملوك لفنان البوب قد مات منذ زمن طويل، حيث يحتفظ به في الفورمالديهايد من قبل طبيب ألماني كما يقال.

فبعد ثماني سنوات من وفاة جاكسون، وبعد ما يقرب من ثلاثة عقود من صحبة هذا القرد الشهير مع سيده، فقد اتضح أن الشمبانزي الأكثر شهرة في العالم لايزال على قيد الحياة وبشكل جيد للغاية، حيث يعيش الآن بعيدا عن أنظار الناس في تقاعد أنيق بولاية فلوريدا، وقد انتقل لمسكنه الحالي منذ عام 2005 بمركز القردة العليا، وهي زاوية نائية، وسط غابات كثيفة من ولاية فلوريدا، وتقول باتي راغان المشرفة على المركز وتتابع القرد الشهير: «إنه الآن ربما أصبح قردا عاديا فقد الشهرة.



فهو يعيش حياة الشمبانزي لكنه يقوم ببعض الأعمال مثل التلوين واللعب مع القرود الأخرى، حيث يفضل اللعب بالماء والخراطيم الرشاشة».



وتضيف: «كذلك يجد متعته في أخذ الماء بفمه ليرش به زوار المركز»، وهذا القرد البالغ من العمر 34 سنة ووزنه 12.5 رطلا، يعيش الآن مع عائلة من سبعة أفراد، ثلاثة ذكور وأربع إناث، ويقطنون ثماني غرف مجهزة بالبطانيات والقش.