قال السفير الأوكراني لدى ألمانيا في مقابلة نشرت، السبت، إن فرقة سكوتر الموسيقية الألمانية تواجه عواقب قانونية كبيرة لأدائها عروضا في مهرجان بمنطقة القرم الأوكرانية، التي ضمتها روسيا في 2014.



وأوضح السفير الأوكراني، أندريج ملنيك، لمجموعة صحيفة فونكمدين غروب إن قرار الفرقة بدخول منطقة القرم "بشكل غير قانوني"، الخميس، "ليس فقط" فضيحة بل أيضا يمثل جريمة لها عواقب قانونية خطيرة".

وقال ميلينيك إن ممثلي الادعاء الأوكرانيين بدأوا بالفعل إجراءات قانونية ضد الفرقة، مضيفا: "هذه ليست مخالفة بسيطة بل جريمة خطيرة سيتم المعاقبة عليها".

وكان مقررا أن تؤدي الفرقة عروضا في مهرجان موسيقي في بالاكلافا، الجمعة.

وكان العازف الرئيسي بالفرقة إتش. بي باكستر قد قال لوسائل الإعلام الألمانية الشهر الماضي إن الفرقة ستذهب إلى القرم من أجل حفلة موسيقية وليس الدخول في السياسة.