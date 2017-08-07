تم تجهيز طائرة بوينغ 747-400 المعدلة، التي تعرف باسم "فتاة الكون" للقيام بسلسلة من الاختبارات استعدادا لاستخدامها في إطلاق الصواريخ الصغيرة من الجو إلى الفضاء.



وتخطط شركة "فيرجين أوربيت" لإطلاق الصواريخ الصغيرة "LauncherOne"، عبر طائرة بوينغ 747-400 المعدلة في النصف الأول من العام 2018.



وسبق أن أعلنت شركة "فيرجين أوربيت"، وهي شركة أطلقتها "فيرجين غالاكتيك" في يوليو 2012، خلال معرض "Farnborough International Airshow" في إنكلترا، عن خطتها لاستخدام طائرة "WhiteKnight Two" للغرض نفسه.



وغيرت الشركة توجهها، في ديسمبر 2015، عندما أعلنت عن حصولها على طائرة من طراز بوينغ 747-400 مخصصة لإطلاق الصواريخ الصغيرة.



وبعد اكتمال التعديلات، قالت شركة فيرجن أوربيت، التي انفصلت عن فيرجين غالاكتيك في مارس الماضي، إن "الطائرة حصلت على ترخيص للطيران التجريبي من قبل إدارة الطيران الاتحادي، ما يسمح لنا ببدء الاختبارات".



وسيجري برنامج اختبار الرحلات الجوية وعمليات الإطلاق الأولية من مركز "Mojave Air and Space Port" في كاليفورنيا.



وتم تجريد الطائرة من حوالي 3 أطنان من مكونات المقصورة الداخلية، وتستعد الشركة لتثبيت القواعد التي سوف تحمل صواريخ "LauncherOne" الصغيرة، التي خططت "أوربيت" لاستخدامها مع الطائرة.



وبنيت صواريخ "LauncherOne " لتكون قادرة على حمل حوالي 300 كلغ في المدار الأرضي المنخفض.