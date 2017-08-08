يتمنى الجميع الدراسة دون تكاليف، وبالفعل يوجد بعض المدن في أوروبا تعطي الفرصة للدراسة بها مجانا سواء كانت شهادة جامعية أو دراسات عليا.
التقرير التالي يرصد الجامعات التي تتيح الدراسة مجانا وهي:
الدنمارك
طبقا لتقرير صدر عام 2015 تعد الدنمارك ضمن 8 بلدان توفر برامج مجانا بجامعات مثل: كوبنهاجن وأورهوس, والجامعة التقنية.
البوسنة
توفر جامعتان حكوميتان بالبوسنة الدراسة مجانا وهي جامعة تاللين, وجامعة تارتو.
فنلندا
تشمل جامعات: هلنيسكي, أكاديمية أبو, توركو, تامبير , لاب لاند وشرق فينلندا.
النرويج
جامعات أوسلو وبرجن وغرب النرويج للعلوم التقنية وترومسو..
سلوفاكيا
لديها أفضل الجامعات بالعاصمة براتيسلافا وجامعة الاقتصاد, أكاديمية الفنون والتصميم.
سلوفينيا
جامعة لجوبلجانا الوحيدة بها التي تعطي دراسة مجانية للطلاب والدارسين بها.
السويد
لديها 3 جامعات للدراسة المجانية وهي لوند وستوك هولم وجوتنبرج.
تركيا
جامعات أنقر وإسطنبول والجامعة التقنية بإسطنبول.