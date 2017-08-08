«من الواضح ان بعض الشباب يفتقرون إلى الحظ»

المغني البريطاني رود ستيوارت بعد أن منعته السلطات من بناء حوض سباحة في مزرعته كي لايزعج ذلك حيوان سمندل الماء. وكان ستيوارت قد اشترى هذه المزرعة بخمسة ملايين جنيه استرليني ليبني فيها حوضا للسباحة من أجل ابنه الصغير حتى يصبح بطلا أولمبيا على حد تعبيره.