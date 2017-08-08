عثر علماء آثار روسيين على مومياء لـ"أميرة قطبية" بالقرب من منطقة ساليخارد القطبية في روسيا يرجع عمرها إلى 900 عام، فيما لا تزال المومياء محتفظه برموشها وشعرها الطويل وأسنانها دون أن تتأثر بعوامل الزمن.

وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن العلماء الآثار أفادوا بأن الأميرة القطبية توفيت عن عمر 35 عامًا وكانت تعيش فى العصور الوسطى حيث كانت المرأة الوحيدة التي دفت وسط 23 رجل وطفل ولكنها كانت مدفونة في مقبرة بمفردها ما يثبت أنها أميرة من علية القوم اّنذاك.

قال الدكتور سيرغي سليبتشينكو، من معهد مشاكل التنمية الشمالية "المرأة والطفل من قبور مختلفة، لذلك لا يمكننا أن نقول أنها ذات صلة،وسيتم إجراء تحليل مفصل على رفات من قبل علماء الروس وكوريين لمحاولة فهم المزيد عن حياة المستوطنين القطبين في ذاك العصر، ونأمل في إعادة بناء وجه المرأة لمعرفة المزيد عنها وعن أصلها".