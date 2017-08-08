في مشهد أثار دهشة وحيرة الكثير من المتابعين، رصد تسجيل مصور التقطه أحد الأشخاص، لحظة ظهور مجموعة من الركاب فجأة داخل أحد الممرات في مطار تايلندي مهجور.

وقد اكتنف الغموض المشهد، إذ لم يتضح المكان الذي جاء منه هؤلاء المسافرين الذين كانوا يعبرون الممر. وتركت اللقطات التي تم تحميلها على الشبكة العنكبوتية يوم الاثنين، 31 يوليو (تموز)، المشاهدين في حيرة كبرى.

وأثار هذا المشهد الغريب العديد من التساؤلات لدى المتابعين الذين تكهنوا بأسباب مختلفة لما ظهر في الفيديو، حيث اقترح أحدهم بأن يكون مشهد الركاب انعكاساً على زجاج الممر من مكان آخر غير مرئي في الفيديو.

وقال آخر: "ربما تم فتح هذه البوابة بالخطأ أمام المسافرين" بينما أضاف آخر: "أستغرب عدم إبداء مصور الفيديو أي ردة فعل تجاه ما شاهده".

ويأتي هذا الفيديو، بعدما صورت نجمة اليوتيوب كريستين دي أمور مقطع فيديو يظهر شبحاً مرعباً في منزل يعتقد بأنه مسكون من قبل أحد ضحايا جريمة قتل بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.