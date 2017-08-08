في "الكامب نو" الملعب التاريخي لفريق برشلونة الإسباني لن تجد فقط دمي صغيرة أو تي شيرتات نيمار محروقة وملقاه في صناديق القمامة هناك لكنك ستجد لاعبون أخرون كانوا يومًا ما يكتبون التاريخ مع "البوجرانا" قبل أن ينتهي الحلم السعيد للجماهير ويقرروا الرحيل والأصعب أن يكون ذلك الرحيل إلى العدو اللدود برشلونة.

نيمار المنتقل حديثًا إلى "باريس سان جيرمان" واحد من ضمن قائمة ضمت عدد كبير من اللاعبين في التقرير التالي يستعرض "صدى البلد" أبرز الخونة في تاريخ برشلونة.

شوستر "الألماني في ريال مدريد"

أحد عمالقة اللاعبين في منتصف الملعب ليس في ألمانيا فقط بل في تاريخ عملاقي إسبانيا، بدأ شوستر مسيرته مع برشلونة عام 1980 ليلعب 8 سنوات كاملة مع الفريق الكاتلوني محققًا نجاحًا كبيرًا لكنه قرر الرحيل هذه المرة كانت بإتجاه ريال مدريد ليقضي موسمين فقط ليقرر الرحيل إلى اتليتكو مدريد بعدها.

لاودروب "الخائن الدنماركي"



أسطورة الكرة الدنماركية وأفضل لاعبيها على مر التاريخ كان أحد أبرز لاعبي برشلونة منذ بدء مسيرته معه في 1989 قبل أن يقرر الرحيل في 1994 بسبب خلافاته وتوتر العلاقات بينه وبين المدرب الهولندي الشهير يوهان كرويف.

قرر لاودروب الرحيل لكن هذه المرة كان الإختيال في صالح ريال مدريد وبالفعل تم الإنتقال ليفوز معهم بعدد كبير من البطولات المحلية والقارية بينما أكتفت جماهير برشلونة بإحراق تي شيرتات النادي التي تحمل اسمه.

"فيجو" خيانة الكبيتانو"



حمل لويس فيجو شارة القيادة في برشلونة لم يكن مجرد لاعب فمع المستو ى المتميز الذي قدمه إلا أن الخيانة أتت منه فقرر كسر عقده والرحيل إلى ريال مدريد في صفقة مدوية على المستوى العالمي.

لويس فيغو والذي انضم للبارشا في 1995 حتى 2000 كان أحد النجوم البارزين لكنه فور انتقاله لم يسلم من الضرب والتعنيف والسب ورمي الزجاجات عليه في أي مباراة تجمع بين برشلونة وريال مدريد.



رونالدو "الظاهرة البرازيلية"



وصل المهاجم البرازيلي إلى برشلونة 1996 قادمًا من إيندهوفن الهولندي ليبهر الجميع بمهارته ويعتقد الجمهور أنه البديل التاريخي وخليفة روماريو لكنه سرعان ما قرر الرحيل لينضم إلى إنتر ميلان ويعاني الأمرين مع الإصابات ثم يعود من جديد ليحصد لقب كأس العالم ويكون هداف البطولة.

في 2002 عاد رونالدو إلى إسبانيا هذه المرة كانت من بوابة ريال مدريد ليحقق نجاح كبير في وقت يشهد فيه برشلونة تراجع غير مسبوق وليكون أحد اللاعبين اللذين كرههم جمهور البارشا.



نيمار دا سيلفا" صفقة القرن"



ربما يختلف الأمر قليلًا بين نيمار ومن سبقه فجميعهم انتقلوا للعدود اللدود ريال مدريد لكن تبقي إمكانيات نيمار وحاجه برشلونة له وحب الجماهير له عوامل لا يمكن أن يغفرها الجمهور.

أصر نيمار ووالده على دفع الشرط الجزائي دون رغبة من برشلونة ولا الجماهير وسط تحذيرات متكررة لكن في نهاية الأمر رحل بعد دفع الشرط الجزائي إلى باريس سان جيرمان.