نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور تم التقاطها بطائرة دون طيار من قبل المصور مات سبانغارد، (43 عاما)، من ولاية كارولينا الشمالية، لتعطي نظرة جديدة لبعض من أجمل وأشهر المنتجعات في العالم.



وتظهر اللقطات الجوية، مياه زرقاء متلألئة تحيط بها مباني فندقية في المنتجعات المكسيكية بما في ذلك منتجع "سيكريتس" في "بلايا موجيريس" و"دورادو رويال" في ريفيرا مايا، بينما تشمل اللقطات الأخرى وايلد ديونز في تشارلستون، كارولينا الجنوبية و سيستا كي بيتش في ولاية فلوريدا.

وفي الوقت نفسه، تظهر لقطات أخرى، الشواطئ الرملية الذهبية مع المصطافين الذين ينتشرون في جميع الأنحاء للاستمتاع بأشعة الشمس، وقوارب راسية في مرسى مزدحم.



وقال المصور إنه يهدف من خلال هذه اللقطات إلى نقل المشاهد من مكتبه إلى أجمل الأماكن على الكوكب دون أن يتحرك من مكانه، مضيفا أن هناك فرق بين أن تشاهد هذه الأماكن على الأرض وبين مشاهدتها من الأعلى فقد تكون جالسا على مكتب في برج مكيف الهواء ولكن خلال بضع ثوان يمكنك أن تشعر وكأنك انتقلت إلى إحدى الجزر.

وأوضح: "اريد فقط أن أجلب السعادة ليومك، دون أن تغادر مكان عملك أو منزلك، فيمكن بسهولك مشاهدة هذه الصور وأنت تجلس على كرسي أمام حمام السباحة، وإذا كان ذلك يجلب ابتسامة على وجهك فأنا اعتبره بحد ذاته نجاح".



واعتمد مات، على التقاط الصور بطائرة دون طيار، قائلا : ""أعتقد أن كونك مصورا ناجحا يعني أنك بحاجة للحفاظ على عقلك دائما منفتح ونشيطا" وأضاف: "ما يبدو وكأنها لقطة مثالية من الأرض قد تنقسم إلى قطع عندما تلتقطها من فوق.. أن تكون قادرا على مسح منطقة ما بسرعة، ذلك يجعل التصوير دون طيار فريدا من نوعه ويعد المفتاح لديك هو العمل بسرعة، لأن عمر البطارية للكاميرات لا يزال قصير جدا نحو 15 دقيقة".

ويشير مات إلى بعض المشاكل التي قد يواجهها هي الرياح والرمال والشمس والحرارة.



ومع ذلك، فإنه يعترف بأن العقبة الأكبر التي يجب التغلب عليها هي مشكلة المارة الغريبة، ويقول: "اثناء تحليق طائرتك، تحتاج إلى أن تبقى مركزا على تلك النقطة الصغيرة التي اخترتها، وليس الرجل الغريب الذي يحاول التقاط نظرة خاطفة على الشاشة وتوجيه الأسئلة.