في مشهد يتعارض مع قوانين الجاذبية، وقفت سيارة في الهواء خلال عاصفة قوية ضربت منطقة ويست سانفيلد بولاية كونيتيكت الأمريكية



وتمكن من توثيق هذه اللحظة النادرة زوجان كانا بسيارتهما في الاتجاه المعاكس للسيارة المعلقة بالهواء على العجلات الخلفية فقط.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع الفيديو الصادم الذي التقطه زوجان كانا يركبان سيارتهما التي توقفت في الزحام المروري الشديد إثر اندلاع العاصفة، وسرعان ما انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مثيراً الكثير من التساؤلات حول كيفية وقوف السيارة بهذا الشكل.

ويُسمع في الفيديو صوت الزوجة تعلّق على المشهد الذي كنت توثقه بهاتفها المحمول وهي تقول: "وها نحن في عاصفة الآن و ... أنا حرفياً لا أعرف ماذا يجري، وأعتقد أن الرياح القوية سبحت السيارة، هذا هو ما يحدث الآن في سوفيلد على الطريق الجبلية".

ولم تذكر المرأة المزيد من التفاصيل حول المدة التي بقيت السيارة معلقة في الهواء وعن مصير الركاب في تلك السيارة، فيما لم تشر الصحيفة البريطانية إلى تاريخ وقوع هذه الحادثة مكتفية بالإشارة إلى أن هذه الولاية الأمريكية شهدت في وقت سابق من هذا الأسبوع سلسلة من العواصف القوية وقد تسبّبت إحداها باقتلاع شجرة من جذورها.