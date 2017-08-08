مُنعت مجموعة من الكهنة من دخول حانة في ويلز مطلع الأسبوع الجاري، بعدما ظن الشخص المسؤول عن حراسة المكان أنهم يرتدون ملابس تنكرية، حيث أن سياسة الحانة تمنع دخول من يرتدون تلك الملابس، حسبما أفاد تقرير إعلامي محلي.

ومنع الرجال السبعة من دخول حانة «سيتي آرمز» في كارديف عاصمة ويلز، أثناء محاولتهم الاحتفال بترسيم كاهن متدرب.

وقال الأب مايكل دويل، الذي يعرف تلك المجموعة، لوكالة برس أسوسيشن، إن الرجال السبعة وصلوا إلى سيتي آرمز وهم يرتدون زي رجال الدين

وأضاف أن الحارس استوقفهم وقال لهم إن سياسة المكان تمنع ارتداء الملابس التنكرية.

لكن مدير الحانة تنبه إلى ذلك الخطأ وتمكن من اللحاق بالمجموعة قبل أن تغادر المكان، واعتذر الحارس لهم وقدم لهم مجموعة من المشروبات المجانية.