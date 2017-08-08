تعاني سيدة بريطانية من فوبيا تجاه الأماكن المفتوحة، ولكنها تعشق في نفس الوقت السفر والسياحة، مما جعلها تلجأ إلى التكنولوجيا الحديثة، لتسافر حول العالم، دون أن تغادر منزلها.

وتم تشخيص إصابة جاكي كيني (43 عاماً) بالخوف من الأماكن المكشوفة قبل نحو 8 سنوات، لكنها تعاني من هذه المخاوف منذ 20 عاماً. وفي العام الماضي، أغلقت الشركة التي ساهمت في تأسيسها، مما جعلها تعاني من فراغ شديد، ولأن الخروج من المنزل ومواجهة الحياة لم يكن خياراً مطروحاً، كانت جاكي بحاجة إلى وسيلة للتسلية، قبل أن تكتشف غوغل ستريت فيو.

وتقول جاكي لموقع ميترو: "لا أعرف لماذا بدأت البحث في غوغل ستريت فيو، لكنني صادفت العديد من الأشياء التي أعجبتني، مما جعلني أتعمق في عمليات البحث. أنا أحب حقاً المليارات من الصور المتوفرة على البرنامج، حيث تعطي كاميرا غوغل الصور وجهة نظر جديرة بالاهتمام".

وبعد أن أتقنت جاكي استخدام غوغ ستريت فيو، بدأت تستكشف أماكن غامضة في العالم، وتحفظ عدداً كبيراً من الصور في جهاز الكمبيوتر الخاص بها، مما جعل تجربة السفر حول العالم أكثر سهولة بالنسبة لها. وجمعت حتى الآن نحو 26 ألف صورة، وبدأت بتحريرها ومشاركتها عبر حسابها في إنستغرام، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وتقول جاكي: "في البداية كنت قلقة من البقاء في المنزل لفترات طويلة من الوقت، واعتقدت أن البحث على غوغل ستريت فيو سيكون أمراً غير صحي، ولكن ما حدث كان العكس، لقد فتحت هذه الخدمة العالم أمامي، وشكلت وسيلة رائعة للتعبير عن نفسي والحصول على وجهة نظر فريدة للعالم".