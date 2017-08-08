لم يتوقع أفراد عائلة بريطانية أن ينتهي بهم الحال إلى الإقامة مع الأسود والقرود والحيوانات المتوحشة الأخرى، عندما شرعوا بالبحث عن حديقة حيوان صغيرة لشرائها.

وكان دين وتريسي تويدي، بحثا عن حديقة حيوان صغيرة للحيوانات الأليفة في مدينة كينت لشرائها، لكن الأسعار المرتفعة، أجبرتهما على البحث في أماكن أخرى بعيدة، ليجدا في نهاية المطاف حديقة حيوان حقيقية في ويلز، تضم مجموعة من الأسود والنمور والقرود وغيرها من حيوانات الغابة، بحسب سكاي نيوز.

ويقول دين "لقد ساعدنا في علاج العديد من الأطفال عندما كنا نعيش في كينت، فالحيوانات الأليفة تستخدم على نحو متزايد في العلاج، وجذبتنا فكرة استخدام الحيوانات لمساعدة الناس".

وبمجرد أن وقعت عينا دين على حديقة "أنيمالوريوم بورث" في سيريديجون أيقن أنه وجد ضالته، حيث يقول "كنا قد قضينا عطلة في سنودونيا من قبل، لكننا لم نذهب إلى ميد ويلز على الإطلاق، وعندما قدنا السيارة إلى أعلى التلة، أيقنا أننا نرغب في أن نعيش هناك".

وأشار دين إلى أنه يطمح إلى تحويل الحديقة إلى ملاذ للبشر والحيوانات على حد سواء، وبعد الانتقال إلى الحديقة، وجدت الأسرة التي تعتني بنحو 40 حيوان أليف نفسها مضطرة إلى تقديم الرعاية لمجموعة كاملة من الحيوانات البرية.

يذكر أن دين دفع مبلغ 625 ألف جنيه استرليني (815 ألف دولار) ثمناً للحديقة، التي تضم أكثر من 300 حيوان، بما في ذلك القرود والأسود والنمو والتماسيح والسلاحف، والعديد من أنواع الحيوانات والطيور.