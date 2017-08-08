تسبب مقطع فيديو على موقع يوتيوب في مصرع طفلة أمريكية تبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن حاولت تنفيذ تحدٍ عرضه الفيديو لشرب الماء المغلي باستخدام ماصة.



وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن أحد أبناء عمومة الفتاة كياري بوب، وهو في نفس عمرها، تحداها لفعل ذلك بعد أن شاهدا مقطع الفيديو على موقع "يوتيوب".



وأصيبت الفتاة بصعوبةً في التنفس بعد دقائق من تنفيذ التحدي الوارد في المقطع، فقدت على إثره وعيها ما اضطر المقربين منها إلى نقلها للمستشفى، وفقاً لما ترويه أسرتها.



وتطلبت حالة كياري الخضوع لسلسلة من العمليات الجراحية الطارئة، حيث أصيبت بحروق شديدة في الفم والحلق، مما سبّب لها مشاكل في التنفس، من بينها ثقب بالقصبة الهوائية لتتنفّس منه.



وكان أقارب الفتاة قد أفادوا بأن علامات على التحسن بدت عليها، إلا أنها توفيت لاحقًا، وتجري الآن السلطات في مدينة بوينتون بيتش بولاية فلوريدا تحقيقات في قضية وفاة الطفلة.