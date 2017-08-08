استقبلت سيدة أسترالية ضيف غير مرغوب فيه في منزلها بمدينة "ناروينا"، فبمجرد دخولها الحمام تفاجأت السيدة، لم يتم ذكر اسمها، برأس ثعبان بطول متر يتطلع إليها من قاع دورة المياه.



وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، استجمعت الأسترالية شجاعتها وقامت بنفسها بإخراج الثعبان من الحمام، وحمله بعيدًا عن منزلها، وصرحت "جورجينا كامبل"، متطوعة بإحدى المؤسسات الداعمة للحياة البرية، أن السيدة الأسترالية ضربت مثالاً على الشجاعة والإقدام.



ووصفت "كامبل" الواقعة بالنادرة، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تشاهد ثعبان يقتحم منزلاً عبر أنابيب الصرف الصحي.