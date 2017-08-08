تستحق دوقة كامبريدج كيت ميدلتون لقب واحدة من أكثر النساء أناقة في العالم، فهي تتميز بأسلوبها البسيط والراقي في اختيار أزياء تبرز رشاقة قوامها وتشكل مثلا أعلى للعديد من نساء العالم في مجال الأناقة.



ولكن عند مراقبة دوقة كامبريدج في اختيار أزيائها نجد أنها تشبه بشكل كبير إطلالات «حماتها» الراحلة الأميرة ديانا التي ما زالت محافظة على لقب «أيقونة موضة» حتى بعد 20 عاما على وفاتها في حادث سير مأساوي.



فهل تتعمد كيت ميدلتون التشبه بالأميرة ديانا في مجال الأناقة لتكتسب جزءا من محبة الناس للأميرة الراحلة؟ وهل من باب المصادفة أنها قامت بعشرات الخيارات في مجال اختيار أزيائها كان قد سبق للأميرة الراحلة ديانا أن قامت بها؟ الإجابات عن هذه الأسئلة قد تكون صعبة، لكن المؤكد هو أن الأميرتين تستحقان عن جدارة لقب «أيقونتي موضة عالميتين» ندعوكن للتشبه بهما عند القيام بالخيارات التالية في مجال الأناقة.