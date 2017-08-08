عادة ما تمثل النوافذ المنبثقة الإعلانية إزعاجاً كبيراً للمستخدم، وخاصة عندما تتسبب في تعذر استعمال شاشة الهواتف الذكية.

وينصح مكتب حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية بضرورة التصرف بشكل سليم عند ظهور اللافتات الإعلانية، التي تشغل مساحة الشاشة فجأة.

وحذر الخبراء الألمان من النقر على أية روابط أو إدخال أية بيانات شخصية في خانات الإدخال، نظراً لأن النوافذ المنبثقة الإعلانية يقف وراءها شركات جمع البيانات والعناوين في أغلب الأحيان؛ حيث تظهر للمستخدم رسائل وهمية بأنه حصل على أرباح وجوائز، ولمنع مثل هذه المخاطر ينبغي على المستخدم طلب تفعيل خطر الشركات الأخرى لدى الشركة المقدمة للخدمة.

وغالباً ما يتمكن المستخدم من إزالة اللافتات الإعلانية المزعجة عن طريق حذف ذاكرة التخزين المؤقت الخاص بالمتصفح، الذي يتم استعماله، ويتم ذلك في هواتف أندرويد من خلال استدعاء المتصفح المعني في قائمة "الإعدادات/التطبيقات"، وبعد ذلك يتم النقر على بند "إفراغ ذاكرة التخزين المؤقت"، ثم حذف ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" في إعدادات المتصفح مباشرة.

ويتعين على المستخدم هنا أن يقوم بضبط خيار عدم قبول أية ملفات كوكيز من الشركات الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة إزالة جميع ملفات الكوكيز عند إنهاء المتصفح، وإذا استمر ظهور اللافتات الإعلانية المزعجة، فعندئذ يمكن للمستخدم النقر على بند "إفراغ ذاكرة التخزين المؤقت"، ثم تحديد بند "حذف البيانات"، وفي هذه الحالة يتم إرجاع تطبيق المتصفح إلى إعدادات وضع المصنع تقريباً.

وإذا لم تفلح الخطوات السابقة في التخلص من الإعلانات المزعجة، فعندئذ قد يكون أحد التطبيقات هو المسؤول عن ظهور اللافتات الإعلانية المزعجة، ولذلك يتعين على المستخدم إلغاء تثبيت التطبيقات، التي تم تثبيتها مؤخراً إلى أن يتم حل المشكلة.