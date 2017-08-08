استعدادا للموسم الجديد، خصوصا لعودته للمشاركة الأوروبية بعد غياب دام عقودا، بدأ نادي كولونيا الألماني معسكره التدريبي في النمسا، لكن حادثة غريبة تعرض لها، حيث اختفت أحذية الكثير من اللاعبين، ما جعل المدرب يشعر بالإحراج.

مع دخول معسكر التدريب الثاني لنادي كولونيا مرحلته الحاسمة استعدادا للموسم الجديد تعرض الفريق الألماني في منطقة "كيتسبول" النمساوية لحادث سرقة، حيث تمكن لصوص في ليلة الجمعة من دخول غرف الملابس في معسكر التدريب، وسرقوا عددا كبيرا من أحذية كرة القدم تخص لاعبي الفريق.

وبعد اكتشاف الحادث حضرت الشرطة وبدأت تحقيقاتها، وقال متحدث باسم كولونيا إن حادث السرقة ليس له تأثير على سير معسكر التدريب اليوم الجمعة، "فالأحذية الرياضية المخصصة لتدريبات اللياقة البدنية قبل ظهر الجمعة كانت متوفرة، وسيتم إحضار أحذية بديلة عن الأحذية المسروقة."

ونشر نادي كولونيا على موقع تويتر صورة للاعبيه وهم يجرون تدريبات اللياقة البدنية مرتدي الأحذية الرياضية العادية.



وقال المدرب النمساوي بيتر شتوغر (51 عاما): "نحن نحاول وبسرعة الحصول على أحذية، وسيأتي المدد"، وتابع حديثه: "بعض اللاعبين سرقت أيضا منهم حتى ثلاثة أزواج من الأحذية، لكنهم (اللصوص) تركوا حذائي ولم يأخذوه."

ورغم ذلك أعرب شتوغر عن غضبه وقال: "إنها مسألة شديدة الإزعاج، فالأحذية بالنسبة للاعبين بمثابة الأطفال، وهذه ليست مسألة مثالية لأجواء (المعسكر)" لكن ما يزيد من غضب المدرب النمساوي هو شيء معين "إنها خسارة أيضا أن يحدث هذا في بلدي، ولذلك فأنا لا أشعر بالارتياح."

ويقوم شتوغر بإعداد فريقه تكتيكيا للموسم الجديد، بعدما قدم الفريق موسما ناجحا، توجه بالتأهل للمسابقات الأوروبية لأول مرة منذ عقود، حيث سيشارك في الموسم الجديد في بطولة الدوري الأوروبي.

وسيخوض كولونيا يوم الإثنين المقبل مباراة تجريبية أمام نادي بولونيا الإيطالي، وفي يوم الثلاثاء سيواجه لينز، الصاعد لدوري الدرجة الأولى في النمسا.