قام مرشد سياحي شجاع بطبع قبلة على أنف تمساح مفترس أثناء رحلة سياحية على متن قارب في ولاية لوزيانا الأمريكية.

بينما كان أحد السياح يصور بهاتفه النقال رحلته على متن قارب في نهر المسيسبي في الشهر الماضي، فوجئ بالمرشد السياحي وهو يحاول استدراج تمساح مفترس إليه قبل أن يطبع قبلة على أنفه.

فعندما لاحظ المرشد السياحي وجود التمساح على مسافة قريبة من القارب، قرر أن يجذبه نحو القارب. وقد استجاب التمساح لدعوة المرشد السياحي وتوجه على الفور باتجاه الرجل الذي لم يتردد في تقبيل التمساح.

وبعد قيامه بتقبيله، داعب المرشد السياحي التمساح قبل أن يسبح مبتعداً عن القارب. وقد حظي مقطع الفيديو برواج كبير على الانترنت وحصل على عدد مشاهدات كبير بعد نشره بعدة أيام، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني.