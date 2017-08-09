حاول دب صغير فتح باب إحدى السيارات ليخرج قائدها وزوجته كانوا يراقبون الدب في غابات رانشو سان جواكين بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث اقترب الدب من باب السيارة ليفتحه بمخالبه لإخراج قائدها منها بشكل غير متوقع بالمرة ليثير الذعر في نفس سائق العربة المسن وزوجته .

ويبين فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، دب يسير بطريق عمومي بجوار الغابات، ليتوقف بجانب سيارة يجلس رجل وزوجته كانا يراقبنه من بعيد، ليقوم الدب بمحاولة فتح باب السيارة مخالبه وأنيابه ليخرج من فيها، ولكنه يأس فى النهاية ويترك السيارة وشأنها بعد أن أثار الرعب بداخل قائد السيارة وزوجته.