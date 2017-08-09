تحولت شبكة الإنترنت وتقنيات الشبكات والهواتف الذكية بشكل جذري إلى مفهوم التعليم واقتصاد المعرفة، حيث توفر للمستخدم الأدوات اللازمة للتحكم بتعليمهم، ونتيجة لذلك فقد أصبح التعليم واسع الانتشار ومجانيا في أي بلد بالعالم.



وأصبحت بعض المواقع الإلكترونية مثيرة للاهتمام مستقطبة للزوار بما توفره من خيارات واسعة من المواد الدراسية عبر الانترنت، والتي تكون في معظمها مجانية، بهدف مساعدة المستخدم على نقل تجربة التعليم لديه إلى مستوى أعلى، ومن هذه المواقع:

EdX

يوفر هذا الموقع حلقات دراسية عبر الإنترنت ومواد دراسية من أفضل جامعات وكليات ومنظمات العالم، حيث يجمع الموقع المواد الدراسية من معهد “ماساتشوستس” للتقنية، وجامعة “هارفارد”، وجامعة “بيركلي”، وجامعة “تكساس” وغيرها الكثير من الجامعات الأخرى.

ويعتبر موقع “ايدكس”، مبادرة غير ربحية عبر الإنترنت أوجدها المؤسسون الشركاء من جامعتي “هارفارد” ومعهد “ماساتشوستس”.

Coursera

تعلّم أينما كنت مع تطبيق “كورسيرا” المجاني لنظام “أندرويد”، حيث يمكنك هذا التطبيق من الدخول إلى 1000 مادة دراسية متخصصة تم تطويرها من قبل أكثر من 140 جامعة من أفضل الجامعات والكليات في العالم، ويمكنك من خلاله تطوير سيرتك المهنية أو استكمال تعليمك عبر احتراف مواضيع تبدأ من البرمجة بلغة “بايثون” Python وعلوم البيانات، وصولاً إلى التصوير والموسيقى.

موقع Udemy

يعتبر هذا الموقع سوقاً عالمياً للتعلم والتعليم عبر الإنترنت، حيث يشترك به أكثر من 13 مليون طالب لاحتراف مهارات جديدة وتحقيق أهدافهم من أكثر من 40 ألف مادة دراسية يقوم بتدريسها معلمون محترفون، وسواء كنت تبحث عن تطوير سيرتك المهنية أو استكشاف هواية جديدة، فإن ذلك كله موجود في مكان واحد بفضل هذا الموقع.

Class Central

وهنا منصة أخرى يمكن من خلالها استكشاف خيارات واسعة من المواد الدراسية المجانية عبر الإنترنت والتي توفرها بعض أفضل الجامعات مثل “ستانفورد”، “هارفارد” ومعهد “ماساتشوستس”. جميع المساقات مرتبة حسب الموضوع من علوم الحاسوب وحتى العلوم الاجتماعية.

Khan Academy

ويوفر هذا الموقع تمارين تدريبية، ومقاطع فيديو تعليمية، ومنصة تعلم ذاتية تعطي المستخدم القدرة على الدراسة بما يناسبه داخل وخارج الغرفة الصفية. ومن المواضيع التي يمكن دراستها على هذا الموقع: الرياضيات، والعلوم، وبرمجة الحاسوب، والتاريخ، وتاريخ الفنون، والاقتصاد وغيرها.

وما يميز هذا الموقع هو أنه يبدأ مع المستخدم من مراحل متدنية جداً وبحسب رغبة المتعلم. فمثلاً، يمكن البدء في الرياضيات من مستوى الروضة وصولاً إلى التفاضل والتكامل باستخدام تقنيات وأساليب تعليم متقدمة تقيس مدى قوة المستخدم وتمكنه من موضوع الدراسة.

ويتشارك الموقع مع معاهد ومؤسسات كبرى مثل “ناسا” NASA، و”متحف الفنون الحديثة”، أكاديمية “كاليفورنيا” للعلوم، ومعهد “ماساتشوستس” لتوفير المحتوى المتخصص.

Open Yale Courses

ويوفر هذا الموقع دخولاً مجانياً ومفتوحاً لمجموعة مختارة من المواد التقديمية التي يقوم بتدريسها نخبة من المعلمين والباحثين في جامعة “يال”.

ويهدف هذا المشروع إلى توسيع القدرة على الولوج إلى المواد التعليمية لكل من يرغب بالتعلم.

MIT Open Courseware

وتحتوي هذه البرمجية الشبكية على كامل محتوى المواد الدراسية في المعهد. وهي مفتوحة ومتوفرة لكل العالم، وتعتبر نشاطاً دائماً للمعهد، ومن خلال هذه البرمجية يعمل المعلمون على تحسين المواد وخططها، مما يجعل الدراسة أكثر فعالية؛ حيث يمكن للطالب العثور على مصادر إضافية لمساعدته على النجاح.

ويمكن للطلاب المستقلين تنمية حياتهم واستخدام المحتوى لتعلم بعض أكبر التحديات في عالمنا، ويتضمن ذلك مواضيع مثل التنمية المستدامة، التغير المناخي، وعلاج السرطان.

Learners TV

ويوفر هذا الموقع محاضرات بالفيديو والصوت لمواد بأكملها يقوم بتسجيلها وتأديتها نخبة من مدرسي أفضل الجامعات حول العالم، وتوفر الرسوم المتحركة العلمية للطلاب المتعة والابتكار في التعليم وفهم المعلومة.

ويوفر الموقع امتحانات مجانية مباشرة عبر الإنترنت مع تغذية راجعة فورية وشروحات تساعد المستخدم على تحسين قدراته عند الخضوع للامتحان، وأغلب المواد الدراسية مرخصة من قبل المؤسسات التعليمية برخصة مفتوحة لجميع المستخدمين، رخصة المشاع الإبداعي.



Standford Courses

ويعتبر هذا التطبيق بمثابة أرشيف يعمل عبر تطبيق “آيتونز” الشهير لشركة “أبل” من المحتوى الصوتي والفيديو من المدارس، الأقسام، والبرامج عبر فترة الجامعة.

ويتضمن هذا الموقع محاضرات دراسية من جامعة “ستانفورد”، وعروض تقديمية من الكليات، وموسيقى ومواد تعليمية أخرى.