في مشهد فريد من نوعه، أظهر مقطع فيديو نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، مغامراً وهو يعزف على آلة القربة الموسيقية أثناء تعلقه على حبل شاهق الارتفاع.

قام المغامر رودي بارك (49 عاماً) بالمغامرة بحياته عندما قام بالعزف على آلة القربة وهو ينزلق على حبل من أعلى تلة يبلغ ارتفاعها 227 متراً بالقرب من شاطئ دورنيس.

ويذكر بأن رودي الذي يعمل سائقاً، يمتلك الخبرة في العزف على آلة القربة أثناء تسلق الجبال المرتفعة، وأثناء المشي داخل مياه البحر، غير أن هذا التحدي كان الأصعب بالنسبة له حتى الآن.

وكشف رودي بأنه ينوي خوض مغامرات جديدة أكثر جرأة من هذا التحدي، حيث صرح بأنه يفكر في العزف أثناء ممارسة القفز بالحبل من ارتفاع شاهق، ولكنه لم يقرر تنفيذ الفكرة بشكل نهائي، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.