قال باحثون يابانيون إنهم اكتشفوا مركبا طبيعيا في فاكهة الفراولة، يجعل الآيس كريم يحتفظ بخواصه لعدة ساعات، ولا يذوب حتى عند التعرض لدرجة حرارة مرتفعة.

وأوضح العلماء بجامعة «كانازاوا اليابانية» أن هذا الاكتشاف جاء عن طريق الصدفة، وفق ما ذكره (امس الثلاثاء) موقع (Phys.org)، المهتم بالأخبار العلمية حول العالم.

بداية الاكتشاف كانت عندما طلب من أحد مصنعي المعجنات والحلويات أن يصنع مثلجات معينة، من الفراولة التي لا تلقى رواجا في اليابان، نظرا لتأثر زراعتها بالهزات الأرضية والتسونامي التي تعرضت لها البلاد في 2011، ما أثر على الشكل الخارجي لثمار الفراولة، فأعرض عدد كبير من المستهلكين عن شرائها.

ولاستيعاب محصول الفراولة اتجه أصحاب محلات الحلويات لاستخدامها في المعجنات والمثلجات، لكن صاحب هذا المصنع وجد أن خليط الفراولة يبقى متحجرا ولا يذوب، حتى حينما يتم إدخاله في صناعة الآيس كريم.