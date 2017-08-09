قال وزير الزراعة الألماني ان تلوث ملايين البيض بمبيد حشري يحتمل ان يكون ضارا سببه عمل اجرامي.

وقال الوزير كريستيان شميت لتلفزيون ايه.ار.دي: «انه عمل اجرامي، هذا واضح جدا»، ولم يفصح الوزير عن تفاصيل اخرى.

وسحب التجار في عدة دول اوروبية ملايين البيض من المتاجر مع اتساع نطاق الذعر الذي أثاره تلوث البيض بمبيد فبرونيل الحشري. وقد تكون هناك حاجة لإعدام ملايين الدجاجات في هولندا.

وقال شميت: ان من المفترض الا يتواجد البيض الملوث في المتاجر الألمانية الآن. وتعتبر منظمة الصحة العالمية الفبرونيل مبيدا حشريا متوسط السمية، وتقول ان كميات كبيرة منه قد تحدث تلفا في اعضاء الجسم وتتبعت السلطات الهولندية والبلجيكية مصدر المبيد وربطته بمورد منتجات تنظيف في هولندا.

وكانت منظمة الزراعة الهولندية قد أشارت الى احتمال التخلص من ملايين من الدجاج في هولندا بسبب مخاوف تتعلق بتلوث البيض، فيما تعهدت بلجيكا بالشفافية التامة حول سبب التستر على الفضيحة.

وقالت المنظمة: ان الأمر قد يتطلب اعدام ملايين الدجاج في 159 شركة في البلاد، مشيرة الى انه تم التخلص من 300 ألف دجاجة حتى الآن.

وصرح متحدث باسم الهيئة في وقت متأخر انه تم التخلص من هذه الأعداد من الدجاج بسبب تلوثها.

من ناحيته، قال وزير الزراعة البلجيكي دنيس دوكارمي انه امر وكالة سلامة الأغذية في البلاد بالإبلاغ بحلول الثلاثاء عن سبب الفشل في إبلاغ الدول المجاورة بالأمر حتى 20 يوليو الماضي رغم معرفتها بأمر التلوث منذ يونيو.