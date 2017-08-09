أجرى مستشفى محلي في الهند عملية جراحة مجانية لطفل رضيع، ولد وهو يملك أربعة سيقان وثلاث أذرع وجهاز تناسلي إضافي، بعد أن كان والداه على وشك التخلص منه عبر رميه في النهر.



وكانت كولي باي (22 عاماً)، أنجبت الطفل في منزلها بقرية صغيرة بمدينة بندوارا شمالي الهند، وسرعان ما أصيبت عائلتها بالصدمة، بعد أن شاهدت الطفل، الذي ولد بساقين إضافيتين، بالإضافة إلى ذراع وجهاز تناسلي إضافي، وقرروا التخلص منه وقتله عبر رميه في النهر، بحسب صحيفة ديلي يمل البريطانية.



وبعد أن انتشرت الأخبار في القرية، سارع الدكتور بهارات بال داندا (35 عاماً) والذي يدير مستشفى ماترا شايا لإرسال سيارة إسعاف لإحضار الأم ومولودها، وتمت إزالة الأعضاء الزائدة لدى الطفل، وهو الآن يتعافى بشكل جيد في المستشفى.



وقال الدكتور داندا لوسائل إعلام محلية "شعرت بالصدمة عندما علمت ما ينوي ذوو الطفل القيام به، حيث عزموا على رميه في النهر، بسبب معتقداتهم الخرافية، ولم يكن بالإمكان أن أجلس مكتوف الأيدي دون أن أفعل شيئاً لمنع هذه الجريمة".



وأضاف داندا "عندما وصلوا إلى المستشفى، كنت مستاء من حال الطفل، وأجرينا على الفور الفحوصات اللازمة، وقدمنا له علاجاً فورياً لإنقاذ حياته، لكن حالته كانت حرجة، وكان لا بد من إحالته إلى مستشفى آخر".



وتم نقل الطفل إلى مستشفى حكومي في جايبور، على بعد نحو 450 كيلومتراً من قريته، وقام فريق مكون من أربعة أطباء، بإزالة الأعضاء الزائدة من جسم الطفل.