يخشى أب وأم بريطانيان من وفاة فتاة ابنتهما الصغيرة تدعى "ماديسون شيروود"، من مدينة لوغبوروغ بالمملكة المتحدة لعدم قدرتهم على تحمل تكلفة فاتورة الكهرباء للحفاظ على تنفس ابنتهما من خلال جهاز التنفس الصناعي، حيث ولدت الطفلة بمشكلة في العمود الفقري علاوة على إصابته بضمور العضلات من الدرجة الأولى.



ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" لا يمكن لماديسون أن تتنفس دون استخدام جهاز التنفس الصناعي منذ أن كان عمرها تسع اشهر، ولكن أسرتها قد سقطت في الديون مع مزود الطاقة "E.ON" بعد مشروع قانون شهري لفواتير الكهرباء ذات التكلفة العالية، وترعى أسرته المكلومة ابنتهم على 24 ساعة، ويكافحون من أجل تغطية نفقات والحفاظ على المعدات المنقذة للحياة ابنتهما المريضة.



وتقول أم الطفلة "ليديا وجيمي "البالغة من العمر 33 عاما أن أسرتها تواجه حاليا دينا بقيمة 150 جنيها إسترلينيا، نتيجة استخدامهم لنوع مكلف من عدادات الكهرباء مما يحملهم تكلفة عالية لا يستطيعون تحملها، لافتة إلى أن والد الطفلة يعمل منذ 15 عاما وليس لديه أموال مقابل أي شيء آخر، وإن لم يتمكنوا من دفع فاتورة الكهرباء سيتم قطعها عنهم وسيتوقف جهاز التنفس الصناعي التي تعتمد عليه ابنتهما المريضة للعيش كبيرة فترة ممكنة.