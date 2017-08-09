تجمعت أعداد كبيرة من التوائم أمس السبت في مدينة توينزبرغ الصغيرة في أوهايو التي أسسها توأمان قبل 200 سنة.



ويحتفل مهرجان "توينز داي فيستيفال" المفتوح لكل التوائم، بمعنى أن يكون للفرد توأم. ودعا المنظمون المشاركين إلى ارتداء ملابس تمثل الدول التي تعود إليها جذور عائلتهم. ولبى غالبية المشاركين هذه الدعوة.



وشمل المهرجان مسابقة مواهب ومسيرة للتوائم ومسابقة أخرى للتوائم الأكثر شبهاً والاقل شبهاً. خلال مهرجان التوائم، لا يشعر هؤلاء ليوم واحد على الاقل أنهم مختلفون عن الآخرين.



ويشتكي بعض التوائم في أنهم لا يحظون بعيد ميلاد حيث يكون كامل التركيز عليهم. إلا أنهم يؤكدون أن ثمة جوانب إيجابية جداً، منها عدم الشعور بالعزلة. وبالنسبة للتوائم المتشابهين ثمة مشكلة تتمثل بعدم تمكن الناس من التفريق بينهم حيث ان الامر يختلط على الوالدين أحياناً.