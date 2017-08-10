أظهر فيديو المخلفات الناجمة عن اضطرابات واهتزازات شديدة شهدتها رحلة لطائرة تابعة للخطوط الجوية الأميركية، كما أظهرت اللقطات تحطم بعض الأجزاء الداخلية في الطائرة.



ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطائرة شهدت اهتزازات قوية ومتكررة قبل هبوطها في مطار فيلادلفيا الدولي، بعدما انطلقت من أثينا في اليونان.

ووصف الركاب الحادث بأنه "غير طبيعي وخلق الرعب في نفوسهم".

وتم نقل ثلاثة ركاب وسبعة من أفراد الطاقم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاجات الضرورية.

وتظهر لقطات الفيديو، الذي نشر الأحد، تحطم بعض الأجزاء الداخلية في الطائرة، بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات المترامية في كل مكان بفعل الاهتزازات الشديدة.