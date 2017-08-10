التقطت كاميرا مدير مدرسة في الهند، وهو يضرب التلاميذ بلا هوادة وبشكل عنيف، وقد نشرت هذه اللقطات على الإنترنت.

ووقعت الحادثة بمدرسة في مدينة فافماو بشرق الهند.

وقد التقط الفيديو معلم بالمدرسة، يدعى اشيش توياري، حيث يظهر التلاميذ وهم يتألمون ويصرخون في حين يواصل المدير ضربهم، على الأيادي والأصابع حتى أغمي على بعضهم.

وقيل إن الضرب كان شديداً حتى إن العصي كانت تتكسر على أيادي الأطفال.

مع ذلك، عندما اشتكى الآباء إلى السلطات المحلية، تعرضوا لضغوط من المدرسة والشرطة والسلطات المحلية لسحب شكاواهم.

وقال المعلم إن التلاميذ: "يتعرضون للضرب بشكل منتظم بحجة غرس الانضباط".

وخسر المعلم وظيفته هذه، نتيجة نشر هذا الفيديو على الإنترنت، وهو الآن يتخذ إجراءات ضد السلطات والمدرسة.