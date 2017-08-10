كشف تقرير نشرته المجلة الدولية للصحة العامة "إنترناشونال جورنال أوف ببليك هيلث" ، عن أن عدد ضحايا الانتحار وجرائم القتل في الشرق الأوسط والمناطق المجاورة أكثر بعشرة أضعاف من ضحايا الحروب.

وأوضح التقرير أن المنطقة البالغ عدد سكانها 600 مليون نسمة، أودت احروب بحياة 144 ألف شخص في عام 2015، بينما تسببت جرائم القتل وأعمال العنف الأخرى والأمراض المتوطنة، بالإضافة إلى الانتحار بوفاة 1,4 مليون شخص.

لاحظت الدراسة أنه "في العام 2015 بلغ عدد من انتحروا نحو 30 ألف شخص، كما لقي 35 ألف آخرين حتفهم بسبب العنف بين الأشخاص، وهذه زيادة بنسبة 100 في المئة و152 في المئة على التوالي خلال السنوات الـ 25 الماضية" .



وبالمقارنة، فإنه "في أنحاء أخرى من العالم وخلال نفس الفترة، ارتفع عدد الوفيات بسبب الانتحار بنسبة 19 في المئة والعنف بين الأشخاص بنسبة 12 في المئة".

ورصد الباحثون "زيادة كبيرة" في حالات الإصابة بالأمراض النفسية والعقلية في منطقة شرق المتوسط بينها القلق والاكتئاب، والاضطرابات الثنائية القطب، وانفصام الشخصية.

وبينت الدراسة ندرة المتخصصين في العلاج النفسي، وذكرت أنه في دول مثل ليبيا والسودان واليمن فإنه لكل 200 ألف شخص يوجد طبيب نفسي واحد.

ويرتفع هذا العدد في الدول الأوروبية إلى ما بين 18 و80 طبيبا نفسيا لكل 200 ألف مواطن.