تستحقّ دوقة كامبريدج كايت ميدلتون لقب واحدة من أكثر النساء أناقةً في العالم، فهي تتميّز بأسلوبها البسيط والراقي في اختيار أزياء تُبرز رشاقة قوامها وتشكّل مثلا أعلى للعديد من نساء العالم في مجال الأناقة.

ولكن عند مراقبة دوقة كامبريدج في اختيار أزيائها، نجد أنها تشبه بشكل كبير إطلالات حماتها الأميرة ديانا التي ما زالت محافظة على لقب "أيقونة موضة" حتى بعد 20 عاماً على وفاتها في حادث سير مأساوي.



فهل تتعمّد كايت ميدلتون التشبّه بالأميرة ديانا في مجال الأناقة لتكتسب جزءاً من محبّة الناس للأميرة الراحلة؟ وهل من باب الصدفة أنها قامت بعشرات الخيارات في مجال اختيار أزيائها كان سبق للأميرة الراحلة ديانا أن قامت بها؟

الإجابات عن هذه الأسئلة قد تكون صعبة، ولكن ما هو مؤكّد أن الأميرتين تستحقّان عن جادرة لقب "أيقونتي موضة عالميتين" ندعوكنّ للتشّبه بهما عند القيام بالخيارات التالية في مجال الأناقة.



- يشكّل الدانتيل واحدة من أجمل الخامات التي يمكنكِ اعتمادها للحصول على لمسة راقية في أزيائكِ على طريقة كايت وديانا.



ولكن من الضروري اختيار الأنواع الفاخرة من هذه الخامة التي من شأنها أن تضفي لمسة رومنسية على إطلالتكِ.



- اجعلي من المعطف ذات القصة القريبة من الجسم رفيق إطلالتكِ، فارتدائه لايقتصر على فصل الشتاء بل هناك العديد من تصاميم المعاطف التي تناسب فصل الصيف أيضاً.



إختاريه بلون يتناسب مع لون ثوبكِ لإضفاء لمسة راقية على إطلالتكِ.



- تتميّز طبعة النقاط بأسلوبها الكلاسيكي والعصري على السواء.



اختاريها لتزيين ثوب صيفيّ أو قميص حريري ترتدينه مع سروال كلاسيكي أو بنطلون من الدنيم.



- لا تترددي في اعتماد طبعة الورود الكبيرة في أزيائكِ، ولكن اختاريها بمجموعة محدّدة من الألوان التي لا تتعدّى لونين أو ثلاثة للحفاظ على بساطة إطلالتكِ.



- تضفي طبعة المربعات لمسة كلاسيكية على إطلالتكِ، وهي تتناسب بشكل مثالي مع أوقات العمل فلا تترددي في اعتمادها.



- تضفي الأثواب الطويلة لمسة من التميّز على إطلالتكِ خاصةً في المناسبات فلا تترددي في اعتمادها خاصة لدى تلبية دعوات حفلات الزفاف.