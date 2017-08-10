توصل علماء لشكل الزهرة الأولى في التاريخ، والتي تعتبر أصل جميع الأزهار والنباتات المزهرة التي تكون النسبة الأكبر من النباتات في العالم اليوم.

ووفقا لموقع «نيوزويك»، ظهر الشكل الذي توصل له العلماء، متمثلا بزهرة بيضاء رقيقة، تمتلك 3 أوراق مجتمعة في كل جهة.

وتكون النباتات المزهرة اليوم، نسبة 90% من كل النباتات على سطح الأرض. ويتوقع أن تعود بداية الأزهار إلى فترة بين 140 و250 مليون سنة، ما صعب عملية التوصل لشكل الزهرة الأولى سابقا.

وتوصل مجموعة من العلماء إلى طريقة لجمع طريقة تكوين كل الأزهار الرئيسية، ما ساعدهم للتوصل إلى الشكل التكويني للزهرة الأولى في التاريخ.